Krankenkassen-Experte - «Jetzt droht den Versicherten der Prämienschock» 

Senkung nur ein «Lichtblick»

Dass die Prämien im nächsten Jahr sinken, ist für den Schweierzischen Gewerkschaftsbund (SGB) ein «nur ein kleiner Lichtblick». Denn für viele Haushalte liegen die Prämienbelastung gemessen am verfügbaren Einkommen bereits seit Jahren bei 20 Prozent und mehr, schreibt der SGB in einer Mitteilung. Das sei schon seit langem untragbar. «Und auch im nächsten Jahr steigt die relative Prämienbelastung zumindest für all jene zahlreichen Haushalte weiter an, die im Zuge der wirtschaftlichen Turbulenzen mit Einkommensverlusten zu kämpfen haben.» Laut SGB bauen die Kassen ihre Reserven noch zu wenig ab. Das müsse sich deutlich ändern. «Dieses Geld gehört den Versicherten und muss ihnen endlich substanziell und flächendeckend zurückerstattet werden.»