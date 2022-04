Börsenwert pulverisiert: Jetzt droht der Credit Suisse der Rausschmiss aus dem SMI

Die Credit Suisse verliert immer mehr an Wert.

Die Credit Suisse (CS) kommt aus den Problemen nicht raus. Nach Skandalen um dubiose Finanzvehikel , einem Drogenkrimi und Milliardenverlusten, ist die Schweizer Grossbank an der Börse nur noch etwa 18 Milliarden Franken wert. Zum Vergleich: Nestlé hat fast 350 Milliarden Franken Börsenwert.

Droht der CS deshalb der Rausschmiss aus dem SMI bei der nächsten Indexbereinigung im September? Die Bank will sich dazu auf Anfrage nicht äussern. Bankenexperten halten das aber für möglich, sollte die Firma weiter an Wert verlieren.

Sonova könnte Logitech im SMI ablösen

Bei der Börsenbetreiberin Six heisst es auf Anfrage, dass für die Teilnahme im SMI der durchschnittliche Wert der frei handelbaren Aktien der Firma der letzten zwölf Monate entscheidet. Dazu komme der Handelsumsatz dieser Aktien im gleichen Zeitraum.

Am ehesten als Nachfolger für die CS im SMI käme laut Geissbühler wohl der Hörgerätehersteller Sonova in Frage. Vor der CS würde es laut Geissbühler aber den PC-Zubehörhersteller Logitech treffen. Logitech ist mit einem Börsenwert von elf Milliarden Franken das Schlusslicht im SMI und hat letztes Jahr Swatch verdrängt.

Beim SMI gehts um Prestige

Ein Rausschmiss aus dem SMI wäre für die CS operativ nicht weiter schlimm, sagt Martin Janssen, emeritierter Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich, zu 20 Minuten. Für die Swatch sei es im letzten Jahr auch kein Problem gewesen, als sie aus dem SMI flog.

Die Firmen sind dann zwar nicht mehr im exklusiven SMI, aber immer noch im Swiss Performance Index, der alle Schweizer Aktientitel umfasst. Damit sind sie immer noch im Blick von potenziellen Investoren, so Janssen. Für die Firmen sei es vor allem auch Prestige, wenn sie im SMI sind. «Grosse Verluste im Geschäft sind viel schlimmer als ein Rauswurf aus einem Börsenindex», sagt Janssen.

Weil die CS-Aktie derzeit deutlich unter Buchwert ist, könnte es auch zur Übernahme der Bank kommen. Am ehesten käme wohl ein US-Bankkonzern in Frage, wenn er sich für die Schweiz interessiert, wie Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz sagt. Allerdings sehe er momentan keine Interessenten. Zudem sind die regulatorischen Hürden und jene beim Kartellrecht wohl zu hoch, so Kunz.