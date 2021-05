Befristete Stellen - Jetzt droht Jobsuchenden die Temporär-Falle

Viele freie Temporärjobs wurden in den Bereichen Logistik und Onlinehandel gemeldet.

Besonders im Onlinehandel und in der Logistik.

Die Corona-Krise hat zu einem Boom bei den Temporärstellen geführt. «Manpower verzeichnet seit Anfang Jahr eine Zunahme von ungefähr 30 Prozent bei den Temporärstellen», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten. Dabei seien vor allem Stellen in den Bereichen Logistik und Versandhandel, Pharma und Medizin, zum Beispiel Personal für Impfzentren und in der verarbeitenden Industrie besetzt worden.

Krise setzt Trend zu Temporärarbeit fort

Ein Grund für diesen Anstieg sind Berufe, bei denen freie Stellen seit 2021 gemeldet werden müssen. Zum Beispiel Koch, Dachdeckerin oder Führer von Baumaschinen. Doch das sei gemäss SGB nicht allein der Grund für den Anstieg, da Temporärarbeit in diesen Berufen nicht zugenommen habe.

Die Corona-Krise mit ihren Shutdowns setze den Trend zu Temporärarbeit fort, schreibt der SGB in einer Analyse. Während einige Wirtschaftszweige lahmgelegt wurden, haben andere einen Aufschwung erlebt, zum Beispiel der Onlinehandel. So haben Digitec Galaxus und auch die Post temporäre Mitarbeitende angestellt (siehe Box).

Für Daniel Lampart, Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, ist das eine beunruhigende Entwicklung. «Bei einer Temporärstelle fehlt die soziale Integration in den Betrieb, es gibt betrieblich keine Aus- und Weiterbildung», sagt Lampart. «Dazu kommt die Unsicherheit und man muss damit rechnen, dass man weniger verdient.» Zwar gebe es in manchen Branchen einen GAV und Mindestlöhne, doch die Aussicht auf eine Lohnerhöhung falle weg.

Für manche Menschen kann eine temporäre Stelle als Zwischenlösung passen. «Doch die meisten Menschen, die temporär arbeiten, möchten eine Festanstellung», sagt Lampart. Eine temporäre Stelle kann da sogar hinderlich sein. «Temporärstellen, vor allem, wenn es viele hintereinander sind, machen sich nicht so gut im Lebenslauf wie eine Festanstellung mit einem guten Arbeitszeugnis.» Es bestehe die Gefahr, dass man in der Temporärarbeit gefangen bleibt.

Auch die Post nennt saisonale Spitzen als Grund für temporäre Mitarbeitende. Im Moment gibt es bei der Post rund 1500 Vollzeitstellen im Brief- und Paketbereich, die durch temporäre Mitarbeitende abgedeckt werden, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. «Dies um die nach wie vor hohen Paketmengen zu bewältigen.» Die Post rechne damit, dass die Paketmengen auch nach Corona nicht weniger werden. «Deshalb hat die Post seit 2020 1000 feste Vollzeitstellen geschaffen.»

Digitec Galaxus hat während Corona aufgestockt. «Wir waren vor allem zu Beginn der Pandemie auf zusätzliche Hände in der Logistik angewiesen», sagt ein Sprecher «Zurzeit beschäftigen wir etwa 200 externe Arbeitskräfte oder solche mit befristeten Verträgen.» Digitec Galaxus habe 2020 500 Stellen für festangestellte Mitarbeiter geschaffen. «Von den rund 500 zusätzlichen Mitarbeitenden im Weihnachtsgeschäft haben Anfang 2021 mehr als die Hälfte eine Festanstellung bekommen.» Da der Onlinehandel saisonalen Schwankungen unterliege, sei Galaxus Digitec auch in Zukunft im Herbst und Winter auf temporäre Mitarbeiter angewiesen.

Temporäre müssen auch als Erste gehen

Während gewisse Branchen Temporärstellen schaffen, bekommen in anderen Branchen ebenfalls die temporären Mitarbeiter die Krise als erstes zu spüren. «In der Industrie und in der Eventbranche wurden die Temporären sehr schnell nach Hause geschickt», sagt Véronique Polito von der Gewerkschaft Unia.

Auch nach Corona Wachstum bei Temporärstellen

Mit der steigenden Anzahl von Temporärstellen in der Logistik und im Onlinehandel werden die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen noch prekärer, sagt Polito.

Sie glaubt, dass die Temporärarbeit auch nach Corona zunehmen wird. «Vor allem in der Gastronomie und in der Eventbranche ist mit dem zunehmenden Wegfall von Einschränkungen wegen der Pandemie ein starkes Wachstum an Temporärstellen zu erwarten», sagt Polito.