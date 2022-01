Düngerkrise - Jetzt droht Preisexplosion bei Gemüse, Früchten und Gartenpflanzen

Kunstdünger ist doppelt so teuer wie normal.

Nun kündigen die Früchte- und Gemüse-Produzenten höhere Preise an.

Der Markt für Kunstdünger ist in der Krise. Weil die Gaspreise explodiert sind, drosselten die Düngerhersteller die Produktion (siehe Box). Dünger ist nun Mangelware und kostet entsprechend viel. Weil sich dadurch der Lebensmittelanbau verteuert, warnt die Weltbank schon vor einem übermässigen Anstieg der Lebensmittelpreise.

Die Krise trifft auch die Schweiz. Weil es keine Düngerproduzenten im Land gibt, sind wir vom Ausland abhängig. «Wir haben Mühe, Dünger zu bekommen und bezahlen mehr als doppelt so viel wie vor ein paar Monaten», sagt Hansueli Schaufelberger vom Schweizer Düngerlieferanten Landor.

Ein Ausweichen auf Naturdünger sei nur beschränkt möglich. «Die Nachfrage nach Gülle und Mist ist sehr gross», so Schaufelberger.

Im Moment sei es noch genug, weil die Saison noch nicht begonnen hat. «Wir wissen aber nicht, wie es in zwei Monaten aussieht, wenn Gärtnerinnen und Gärtner und Landwirtinnen und Landwirte gleichzeitig Dünger kaufen», so die Sprecherin.

Höhere Preise für Kartoffeln, Weizen, Zuckerrüben oder Gemüse

Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) hat eine Pflichtlagerfreigabe des Düngers per 15. Januar beschlossen. Insgesamt hält die Schweiz 17’000 Tonnen Reinstickstoff im Pflichtlager. Für die ganze Saison würde das laut WBF nicht reichen, es soll aber eine erste Düngung der Kulturen sicherstellen, die für das Wachstum im Frühling wichtig ist, wie es auf Anfrage heisst. Sollten die fehlenden Mengen mittelfristig nicht mit Importen abgedeckt werden können, sei mit reduzierten Ernteerträgen zu rechnen.

Wenn die Preise für Kunstdünger aber weiterhin so hoch bleiben, werden das am Ende auch die Konsumentinnen und Konsumenten spüren. «Die Produzentenpreise für Kartoffeln, Weizen, Zuckerrüben oder Gemüse müssen steigen, damit die Produzenten die Kosten decken können», sagt Rufer. Wie stark der Preisanstieg ausfällt, hänge davon ab, wie lange die Knappheit beim Dünger noch anhält.

Ernteeinbussen oder Mehrkosten

Auch bei manchen Gärtnerinnen und Gärtnern wirds teurer, sagt Josef Poffet, Bereichsleiter Produktion und Handel beim Gärtnerverband Jardinsuisse. Matthias Dietrich vom Blumenmarkt Dietrich erlebt derzeit in vielen Sortimenten Preiserhöhungen vonseiten der Hersteller, wie er auf Anfrage sagt. Auch Jürg Gerber, Geschäftsführer der Lamprecht Pflanzen AG, erwartet eine allgemeine Preissteigerung.

Bei der Migros heisst es auf Anfrage, dass die Detailhändlerin versucht, Preiserhöhungen, wenn immer möglich, nicht an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Allerdings sei dies, angesichts der herausfordernden Situation, nicht immer möglich. So könne man Preiserhöhungen etwa beim Hartweizen nicht ausschliessen. Die Versorgung der Bevölkerung sei aber nicht gefährdet, die Lager seien gut gefüllt.

Im Ausland gehts um Leben und Tod

Im Ausland ist die Lage viel angespannter. China und Russland schränkten die Exporte drastisch ein. In Indien gibt es den synthetischen Nährstoff nun auf dem Schwarzmarkt. Der französische Bauernverband meldete, dass nicht alle Bauern genügend Kunstdünger für die kommende Saison haben werden.

Der Chef des norwegischen Düngerherstellers Yara warnte gegenüber Medien bereits vor einer Nahrungsmittelkrise und einer Hungersnot. «Verwundbare Menschen werden sehr hart getroffen», sagte Svein Tore Holsether. Für einige Menschen, vor allem in Entwicklungsländern, gehe es um Leben oder Tod.

Dünger sparsamer einsetzen

Ausserdem gehe ein Teil der Dünger in die Umwelt verloren. «Jetzt wird der Dünger wohl sparsamer eingesetzt», so Niggli. Positiv an steigenden Lebensmittelpreisen sei zudem, dass nun weniger Essen weggeworfen werde.