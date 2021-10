Traumjob für Serien-Junkies? – Jetzt erhältst du fürs «Simpsons»-Schauen 6400 Franken und Donuts

Damit will die Firma Aussagen über mögliche Ereignisse in der Zukunft machen.

Laut einer bekannten Theorie haben sich bereits etliche Ereignisse in der Serie später in der Realität bewahrheitet.

Simpsons schauen, Donuts futtern und 6400 Franken kassieren – das bietet derzeit eine Firma als temporären Job an. Was für viele nach einer Traumstelle klingt, ist letztlich nur was für Hartgesottene im Binge-Watching: Innerhalb von wenigen Wochen muss man alle Simpsons-Staffeln durchschauen.

Zukunft voraussagen mit den Simpsons

Ausgeschrieben hat die Firma den Job, um Aussagen über die Zukunft machen zu können. Denn laut einer weltweit verbreiteten Theorie kamen in den Simpsons Ereignisse vor, die später in der Realität tatsächlich eingetroffen sind. So soll die Serie unter anderem die US-Präsidentschaft von Donald Trump, den Pferdefleischskandal von 2013, die Corona-Pandemie oder den Sprit-Engpass in England prophezeit haben.