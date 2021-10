Ölpreis-Schock – Jetzt erhöhen erste Tankstellen den Benzinpreis

Der Ölpreis ist so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr und ein Ende ist noch nicht in Sicht. 82 Dollar kostete ein Fass der Sorte Brent Spar zwischenzeitlich am Mittwoch. Analysten der Bank of America rechnen damit, dass der Preis in diesem Jahr aber noch auf über 100 Dollar steigen könnte. Die Folge wäre eine fatale Energiekrise, warnen die Ökonomen.