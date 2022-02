Wegen Ukraine-Krise - Jetzt erhöhen Tankstellen den Benzinpreis um 2 Rappen

1 / 8 Autofahrende müssen tiefer ins Portemonnaie greifen. 20min/Matthias Spicher Shell hat am Dienstag die Preise für alle Treibstoffe an den Tankstellen um zwei Rappen erhöht. 20min/Simon Glauser Auch bei der Oel-Pool AG, die die Ketten Ruedi-Rüssel, Miniprix und BP betreibt, erwartet man eine baldige Preiserhöhung. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Shell hat am Dienstag die Preise an den Tankstellen erhöht.

Grund sind die steigenden Rohölpreise.

Die Unsicherheit rund um den Ukraine-Konflikt lässt diese seit Anfang Woche in die Höhe schiessen.

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Am Montag hat Russland die ostukrainischen Gebiete für unabhängig erklärt. Prompt hat die EU neue Sanktionen verhängt. Die Unsicherheit treibt seit Anfang Woche den Ölpreis in die Höhe.

So erreicht etwa ein Barrel der Nordseesorte Brent am Dienstag 97.63 US-Dollar – ein Höchststand seit 2014. Das wirkt sich nun auf die Preise an der Zapfsäule aus: Die Benzinpreise werden in der nächsten Zeit schweizweit steigen, wie Avenergy gegenüber 20 Minuten bestätigt.

Bei Shell ist das bereits passiert. Am Dienstag wurden die Preise für alle Treibstoffe an den Tankstellen um zwei Rappen erhöht, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Auch bei der Oel-Pool AG, die die Ketten Ruedi-Rüssel, Miniprix und BP betreibt, erwartet man eine baldige Preiserhöhung.

«Wir rechnen damit, dass der Literpreis in den nächsten Tagen um zwei Rappen steigt», sagt Bernhard Maurer von der Oel-Pool. Damit nähern sich die Benzinpreise der Zwei-Franken-Schwelle an. So kostet der Diesel bei Oel-Pool zurzeit durchschnittlich 1.87 Franken und für Benzin zahlt man im Schnitt 1.83 Franken pro Liter.

Es sei aber nicht auszuschliessen, dass die Kosten weiter steigen. «Je nach politischer Entwicklung sind weitere grössere Preisbewegungen nach oben möglich und es ist denkbar, dass der Benzinpreis in den nächsten Wochen zwei Franken pro Liter erreicht», so Maurer.

So setzt sich der Benzinpreis zusammen Etwa drei Viertel der in der Schweiz verbrauchten Treibstoffe für den Strassenverkehr, das heisst Benzin und Diesel, werden als Fertigprodukte importiert. Der Rest wird in der Raffinerie Cressier hergestellt. Der Preis für importiertes Benzin setzt sich aus drei Hauptblöcken zusammen: Beschaffungskosten am internationalen Erdölmarkt inklusive Fracht zur Schweizer Grenze (Rhein), staatliche und öffentlich-rechtliche Abgaben (die mehr als die Hälfte des Preises ausmachen) sowie Vertriebskosten im Inland. (Quelle: Avenergy)

Steigen die Rohölpreise treibt das aber nicht nur die Spritkosten in die Höhe: Auch das Heizöl wird dadurch teurer, wie es vonseiten Avenergy heisst. Die Heizölpreise schwanken derzeit sehr stark, bestätigt die Minerol Energie AG. Zu einer Preisexplosion sei es aufgrund der Ukraine-Krise aber noch nicht gekommen.

So lagen die Preise am Mittwochmorgen bei Minerol Energie mit etwa 209 Franken pro 100 Liter nur rund einen Franken höher als am Freitag davor. Auch Agrola bestätigt, dass die Heizölpreise schwanken, jedoch am Mittwoch seien die Preise leicht günstiger gewesen als in der Vorwoche.