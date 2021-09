Workations - Jetzt erlauben erste Schweizer Firmen das Arbeiten im Ausland

Es gibt Visa fürs Arbeiten im Ausland

Bereits bieten zwei Dutzend Staaten spezielle Visa-Konditionen für längere Arbeitsaufenthalte an. So verlangt etwa der Karibikstaat Barbados einen Nachweis, dass man 50’000 Dollar verdient. Wer zusätzlich 2000 Dollar bezahlt, darf ein Jahr lang auf der Insel arbeiten. Viele Länder in Europa kennen solche temporären Niederlassungsbewilligungen ebenfalls. In Portugal muss man nachweisen, dass man genügend Einkommen hat, um sich selber zu versorgen. Dank der Personenfreizügigkeit ist das Arbeiten in Europa für Schweizer Angestellte meist problemlos möglich.