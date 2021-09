Die Affäre um Schutz- und Lösegeldzahlungen im syrischen Bürgerkrieg könnte den Konzern mit Sitz in Zug teurer zu stehen kommen, als bisher angenommen. Denn die USA verhängt schnell einmal Milliardenbussen.

Drohende Busse in milliardenhöhe : Jetzt ermittelt auch die US-Justiz gegen Zementriese Holcim

Nun hat sich im Terrorfinanzierungsskandal auch die US-Justiz eingeschaltet und das könnte Holcim teuer zu stehen kommen. AFP

Darum gehts Weil Verantwortliche der Lafarge S. A. im syrischen Bürgerkrieg verschiedene Zahlungen an Terroristen unter anderem an den sogenannten Islamischen Staat (IS) geleistet haben, läuft seit 2017 ein Strafverfahren gegen den Zementkonzern.

Nun hat sich auch die US-Justiz eingeschaltet und das könnte den Zementkonzern Holcim teuer zu stehen kommen.

Anstatt den erwarteten maximal 60 Millionen Euro könnte sich die Busse auf mehrere Milliarden belaufen.

Die Affäre rund um Schutz- und Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppierungen in Syrien spitzt sich für Holcim zu. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, ermittelt nun auch das US-Justizministerium gegen den weltgrössten Zementkonzern mit Sitz in Zug.

Könnte teurer werden als anfänglich gedacht

Im ersten Halbjahr hat es eine Untersuchung gestartet. Holcim schreibt im kürzlich veröffentlichten Halbjahresbericht: «vor kurzem haben Gespräche mit dem US-Justizministerium begonnen über das Lösungspotenzial in dieser Angelegenheit.» Die finanziellen Auswirkungen könnten zurzeit nicht beurteilt werden. Damit könnte der Fall sehr viel teurer werden für Holcim als anfänglich gedacht.

Bisher ging man bei Holcim davon aus, dass es in dem seit 2018 laufenden Strafverfahren gegen die Lafarge S. A. in Frankreich höchstens zu einer Busse im mittleren zweistelligen Millionenbereich kommt, also zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Auf Geheiss der französischen Justiz musste der Konzern 30 Millionen Euro Kaution hinterlegen.

Im Fall von Terrorfinanzierung Milliardenbussen möglich

Doch während die möglichen Strafzahlungen gemäss französischem Recht auf einige Dutzend Millionen Euro beschränkt sind, sieht es in den USA ganz anders aus: Im Fall von Terrorfinanzierung verhängen sie schnell einmal Milliardenbussen. Der Fall reicht in die Jahre 2013 und 2014 zurück. Verantwortliche der Lafarge S. A. in der syrischen Fabrik Jalabiya zahlten damals Weg- und Schutzzölle an islamistische Terrorgruppen, darunter den sogenannten Islamischen Staat.