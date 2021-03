Hier ein Ausschnitt aus der virtuellen Pressekonferenz, in der das mutmassliche Opfer schwere Anschuldigungen gegen Armie Hammer erhebt.

Nun geht eines der angeblichen Opfer mit Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Filmstar an die Öffentlichkeit.

Dieser wies die Anschuldigungen zurück und gab an, dass jegliche sexuelle Interaktionen stets einvernehmlich gewesen seien.

Eine 24-jährige Frau namens Effie wirft Schauspieler Armie Hammer (34) vor, sie vor vier Jahren in Los Angeles über vier Stunden hinweg geschlagen und vergewaltigt zu haben. Gemeinsam mit Staranwältin Gloria Allred (79) wandte sich das mutmassliche Opfer, das von 2016 bis 2020 eine On-Off-Beziehung mit Hammer führte, in einer virtuellen Pressekonferenz unter Tränen an die Medien (siehe Video oben).