Angriff an Corona-Demo - Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Flaschen-Schläger von Olten

An der Corona-Massnahmen-Demonstration in Olten wurde eine Person mit einer Flasche angegriffen.

Der Flaschenangreifer der Corona-Massnahmen-Demo in Olten wird angezeigt. Das bestätigte die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von 20 Minuten. Gegen ihn wird derzeit «nach Auswertung der bisherigen Erkenntnisse rund um den Vorfall und dem bislang bekannten Hergang» von Amtes wegen, wegen einfacher Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand ermittelt.

Zuvor waren Fotos und Videoaufnahmen des mutmasslichen Flaschenangreifers in den sozialen Medien veröffentlicht worden. Anhängerinnen und Anhänger der Gruppen, welche zur Gegendemonstration aufgerufen hatten, verlangten, dass die Polizei handle und der Mann bestraft werde.

Scharfe Kritik an Polizei

Nach der Flaschenattacke vom Samstag in Olten hatte das Kollektiv «Olten hält Abstand» am Montag die Kantonspolizei Solothurn scharf kritisiert. Diese hatte zuvor mitgeteilt, die Situation sei «unübersichtlich und hektisch» gewesen. «Neue Aufträge» an die Polizeikräfte hätten es verunmöglicht, die Personalien festzustellen.