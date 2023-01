ETH-Studie zeigt Invasion von ausländischen Pflanzen in den Gebirgen

Gebirge sind bisher weitgehend von Invasionen durch gebietsfremde Neophyten verschont geblieben. Doch nun zeigt eine neue Studie unter der Führung der ETH Zürich, dass der Druck von Neophyten auf Gebirge und ihre einmalige Vegetation weltweit steigt. Die Invasion von gebietsfremden Pflanzen in höhere Lagen hat in vielen Gebirgen der Erde zwischen 2007 und 2017 zugenommen. Die Forschenden stellten fest, dass die Zahl der untersuchten gebietsfremden Pflanzenarten in jeder Region innerhalb von zehn Jahren im weltweiten Durchschnitt um 16 Prozent zugenommen hat.

Dem Klimawandel könne dieser Trend jedoch nicht zugeschrieben werden. Gebietsfremde Pflanzen werden in der Regel im Tiefland eingeführt. Von da breiten sie sich so lange in höhere Lagen aus, bis es ihnen zu kalt wird, um sich fortzupflanzen. Die Neophyten besiedeln also lediglich die Nischen, die ihren klimatischen Vorlieben entsprechen. Die Pflanzen würden dies auch ohne die Erderwärmung schaffen. Zwar habe sich das Klima in einigen Gebieten während des Untersuchungszeitraums erwärmt. Die Temperaturzunahme decke sich aber nicht mit dem Ausmass der Ausbreitung der Neophyten.