Wegen Lautsprecherverbot in Pfäffikon ZH - «Jetzt erst recht» – Jungpolitiker ruft erneut zum Grossaufmarsch auf

Wird die Gemeindeversammlung in Pfäffikon erneut gesprengt? In den sozialen Medien wird zur Teilnahme aufgerufen.

1 / 4 Dominik Täubert, Co-Präsident der Jungen EVP, ruft in den sozialen Medien dazu auf, an die Gemeindeversammlung zu kommen. Screenshot Instagram «Jetzt erst recht. Wir müssen das Musikverbot verhindern», schreibt der 23-Jährige auf Instagram. Privat Die Gemeinde will das Musikhören im öffentlichen Bereich stark einschränken. Statt wie bisher nach 22 Uhr soll der Betrieb von Lautsprechern unter der Woche bereits ab 20 Uhr und am Samstag ab 18 Uhr verboten werden. Pexels

Darum gehts Der Gemeinderat in Pfäffikon ZH will restriktivere Regeln zu den Ruhezeiten einführen und das Musikhören im öffentlichen Bereich stark einschränken.

Jungpolitiker Dominik Täubert will das verhindern und ruft in den sozialen Medien erneut dazu auf, an die Gemeindeversammlung zu kommen.

In Scharen erschienen die Jugendlichen vor zwei Wochen bei einer Gemeindeversammlung in Pfäffikon ZH. Grund dafür war eine geplante Abstimmung über die überarbeitete Polizeiverordnung, welche das Musikhören über Lautsprecher stark einschränkt. Weil der Durchführungsort so zu klein wurde, entschied der Gemeinderat, die Versammlung zu verschieben. Für den Nachholtermin am 28. Juni ist jetzt eine Sporthalle reserviert.

Dominic Täubert, Co-Präsident der Jungen EVP, ruft in den sozialen Medien dazu auf, an die Gemeindeversammlung am Montagabend zu kommen. «Jetzt erst recht. Wir müssen das Lautsprecherverbot verhindern», schreibt der 23-Jährige auf Instagram. Der Jungpolitiker mobilisierte bereits vor zwei Wochen eine grosse Zahl von Jugendlichen. Für sein Engagement habe er grösstenteils positive Rückmeldungen erhalten. «Ich hoffe, dass auch dieses Mal viele Leute erscheinen werden», sagt er auf Anfrage.

Dass das EM-Achtelfinale Frankreich gegen Schweiz ebenfalls am Montagabend stattfindet, sei schon etwas «ungünstig», so Täubert. «Fussballfans werden das Spiel aber vermutlich auf dem Handy verfolgen.» Wichtig sei jetzt, sich mit den Pfäffiker Jugendlichen zu solidarisieren und an die Gemeindeversammlung zu kommen.

Die Gemeinde will das Musikhören im öffentlichen Bereich stark einschränken. Statt wie bisher nach 22 Uhr soll der Betrieb von Lautsprechern unter der Woche bereits ab 20 Uhr und am Samstag ab 18 Uhr verboten werden. An Sonn- und Feiertagen wird ein komplettes Verbot gefordert. Musikhören am Seeufer wäre damit nur noch eingeschränkt möglich.