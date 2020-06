Swiss Indoors gestrichen

Jetzt fällt auch der grösste Schweizer Sportanlass aus

Turnierchef Roger Brennwald muss das Hallenturnier von Ende Oktober streichen, weil die Gesundheit der Besucher nicht zu garantieren ist. Geisterspiele wie am US Open sind kein Thema.

Dass Vorjahressieger Roger Federer dieses Jahr nicht an den Swiss Indoors auftreten würde, ist seit einer Woche bekannt. Er musste sich ein zweites Mal am rechten Knie operieren lassen und fällt für den Rest der Saison aus. Nun verdichtet sich die Gewissheit : Gespielt wird in diesem Jahr gar nicht in der St. - Jakobs -H alle. Ausgerechnet das Jubiläumsturnier wird gestrichen , 50 Jahre nach der Premiere in einer Ballonhalle in Muttenz . Nach längerer Evaluation kamen Turnierchef Roger Brennwald und sein Vize Daniel Chambon zum Schluss , dass «eine Indoor-Austragung mit gut 10’000 Besuchern und Mitarbeitenden pro Tag in diesem Jahr angesichts der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit nicht durchführbar» sei.