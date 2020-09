1 / 7 Das OK des Weihnachtsmarkts am Franziskanerplatz teilt mit, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht stattfinden wird. weihnachtsmarktluzern.com Es wurden drei verschiedene Schutzkonzepte durchgedacht, überzeugt hat davon keines. weihnachtsmarktluzern.com In der Medienmitteilung heisst es, dass der Charme des Marktes durch die Konzepte nicht aufrechterhalten bliebe. weihnachtsmarktluzern.com

Darum gehts Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz wurde abgesagt.

Das OK hat entschieden, dass eine Durchführung mit Schutzkonzept nicht möglich sei.

Weitere Weihnachtsmärkte arbeiten momentan noch an einer Ausarbeitung der jeweiligen Schutzkonzepte.

«Kapitulation aufgrund der Realität», schreibt die Interessengemeinschaft Luzerner Herbstmesse und Märkte (IG LHMM) in einer Medienmitteilung am Dienstag. Denn: Der Weihnachtsmarkt auf dem Franziskanerplatz wird dieses Jahr nicht stattfinden. Die IG LHMM schreibt weiter: Man habe «alles darangesetzt, den traditionellen Weihnachtsmarkt in der Luzerner Innenstadt durchzuführen. Die strengen Schutzmassnahmen und das finanzielle Risiko jedoch zwingen uns zu einer Absage.»

Zunächst gab es die Hoffnung, dass der Bundesratsentscheid vom 2. September zu Grossanlässen positiven Einfluss auf die Durchführung des Weihnachtsmarkts haben werde. Dies sei leider nicht eingetreten, und die IG LHMM müsse aufgrund der Vorgaben kapitulieren.

Das OK hat drei mögliche Szenarien unter die Lupe genommen, um den Weihnachtsmarkt doch noch durchführen zu können. « Eine Besucherlenkung ist bei den gegebenen engen Platzverhältnissen nicht möglich , und eine Umzäunung mit gleichzeitiger Personenerfassung ist keine Option », so das OK. Als letzte Möglichkeit stand eine Ausdünnung der Stände zur Diskussion. Ein «Weihnachtsmarkt light» sei allerdings auch keine Option, da damit das einmalige Ambiente auf dem Franziskanerplatz verloren ginge.

Entscheide stehen noch aus

Wie es mit den übrigen Weihnachtsmärkten weitergeht, steht bislang noch in den Sternen. Es ist den jeweiligen Organisationen vorbehalten, ein Schutzkonzept auszuarbeiten. Anschliessend liegt die Genehmigung beim Kanton. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Planungen auf Hochtouren. Spätestens Ende Monat müsse über die Durchführung beschlossen werden, damit alle Beteiligten entsprechende Massnahmen treffen könnten, heisst es bei der Abteilung Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern. Bereits genehmigt worden ist etwa der Weihnachtsmarkt im Schweizerhof.

Der Präsident des Vereins Weihnachten in Luzern, Albert Schwarzenbach, sieht nicht nur die Standbesitzer in der Bredouille. Fraglich sei auch, ob die Besucher unter allfälligen Vorgaben überhaupt mit Freude am Weihnachtsmarkt teilnehmen möchten. «Maskenpflicht und Glühweinstand passen in meinen Augen nicht so gut zusammen.»