Live aus Kiew: Jetzt flimmern ukrainische Nachrichten über Schweizer TV-Geräte 

Zahlreiche ukrainische Fernsehsender haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam den TV-Sender UA-TV zu betreiben. In russischer Sprache sollen ukrainische Inhalte transportiert werden. Thematisiert werden unter anderem die aktuelle Lage, besetzte Gebiete sowie die ukrainische Wirtschaftsentwicklung. Sendungen wie «Always there!» und «Live Ukraine!» werden per Satellit über den 24/7-Dauer-Nachrichtensender in rund 60 Länder transportiert. Dadurch sollen Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland an «objektive, relevante und interessante Informationen» gelangen, wie der Sender selber schreibt.