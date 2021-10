«Recht auf korrekte Behandlung» – Jetzt fordern SP und SVP Quittungen für Parkplätze

Die Luzerner Parkuhren-Affäre geht in die nächste Runde. Politiker und Politikerinnen von links bis rechts sind von der Haltung der Stadt genervt. Die Parlamentarier fordern klare Regeln.

1 / 9 Eine ungerechtfertigte Parkbusse in der Stadt Luzern wird jetzt zum Politikum. 20min/Gianni Walther Peter Schilliger, FDP Nationalrat und Präsident der TCS-Sektion Waldstätte sagt: «Die Stadt Luzern muss die Interessen der Bürger und Verkehrsteilnehmer schützen.» Natalie Boo Alberto De Sousa kassierte Anfang Oktober eine ungerechtfertigte Busse. Ohne Quittung konnte er sich nicht dagegen wehren. Alberto De Sousa

Darum gehts Wer in Luzern an einer Parkuhr bar bezahlt, bekommt nicht in jedem Fall eine Quittung.

Politikerinnen und Politiker von links bis rechts stören sich daran.

«Die Stadt stellt sich wieder einmal stur», sagt die SVP.

Die Fraktionen wollen das Thema im Grossen Stadtrat auf den Tisch bringen.

Eine ungerechtfertigte Parkbusse in der Stadt Luzern schlägt jetzt auch politische Wellen. Peter Schilliger, FDP Nationalrat und Präsident der TCS-Sektion Waldstätte sagt: «Die Stadt Luzern muss die Interessen der Bürger und Verkehrsteilnehmer schützen.»

Weil Alberto De Sousa Anfang Oktober an einer digitalen Parkuhr keine Quittung erhielt, konnte er sich auch nicht gegen die Parkbusse wehren. Eine geglückte Digitalisierung sieht für Schilliger anders aus: «Die Umsetzung hängt noch in der Steinzeit fest.» Deshalb sieht er nun klar die Politik in der Pflicht, sich um die Angelegenheit zu kümmern und die die Technologie-Entwicklung voranzutreiben.

«Auch Autofahrer haben das Recht auf eine korrekte Behandlung»

Laut Rechtsexperte Daniel Kettiger sind Parkuhren ohne Quittungen ungesetzlich. Die Stadt Luzern beharrt aber darauf, dass für eine Parkgebühr keine Quittung notwendig sei. Während die Grüne Fraktion des Grossen Stadtrats Luzern darauf hofft, dass die Behörden das Problem selber lösen, geht die GLP einen Schritt weiter. Fraktionschef Stefan Sägesser sagt: «Momentan herrscht eine Rechtsunsicherheit, die aus der Welt geschafft werden muss.» Kümmere sich die Stadt nicht selber darum, sei ein Vorstoss nötig. «Auch Autofahrer haben das Recht auf eine korrekte Behandlung», sagt er.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums tönt es ähnlich. Dass sich die Stadt Luzern keiner Rechtsgrundlage bewusst sei, macht Grossstadtrat und SVP-Fraktionschef Thomas Gfeller stutzig. Er sagt: «Die Stadt stellt sich wieder einmal stur.» Deshalb werde man in der nächsten Fraktionssitzung einen Vorstoss planen. Die konkrete Frage lautet: Wie sollen Quittungen bei Parkuhren in Zukunft gehandhabt werden?

Sein Ratskollege Simon Roth hat schon genauere Pläne. «Nach meinem Verständnis muss in jedem Fall eine Quittung generiert werden können», sagt der SP-Fraktionschef. Falls notwendig, kann er sich vorstellen, mittels Motion das Anrecht auf Quittungen im Gebührenreglement zu verankern. Weiter übt er auch Kritik am Vorgehen der Polizei, die De Sousas Beschwerde abblitzen liess. «Die Polizei muss solche Beschwerden ernst nehmen und von Anfang an richtig abklären.»

«Die Stadt versteckt sich hinter Formalitäten»

Auch für CVP-Fraktionschefin Mirjam Fries ist die jetzige Sachlage unhaltbar. «Die Stadt versteckt sich hinter Formalitäten», sagt sie. Sie unterstützt die Forderungen von rechts und links nach einer klaren Gesetzeslage und sieht einen Handlungsbedarf: «Solche Parkuhren sind nicht kundenfreundlich und müssen praktikabler werden.»

Die FDP sieht keinen Handlungsbedarf, da es sich bei Herrn De Sousa wohl um einen Einzelfall handle. «Das Parlament hat bereits im November 2020 beschlossen, die Parkuhren zu digitalisieren», sagt Fraktionsvorsitzender Marco Baumann. Trotzdem soll auch für Menschen, die bar bezahlen, eine Quittung erhältlich sein.

Selten sind sich die Parteien quer durchs politische Spektrum in einer Frage einig. Die Parkuhren in der Stadt Luzern dürften also an einer der nächsten Sitzungen des Grossen Stadtrats zum Thema werden.

