Das soll sich nun ändern. In einem Blogpost hat Whatsapp die neue Video-Call-Funktion für Desktop angekündigt. Darin heisst es: «Während dem letzten Jahr haben wir einen signifikanten Anstieg an Anrufen beobachtet, die über Whatsapp getätigt wurden und oft sehr lange andauerten. An Neujahr brachen wir alle Rekorde mit 1.4 Milliarden Voice- und Video-Calls. Da noch immer so viele Menschen von ihren Geliebten weit entfernt sind und sich viele Personen an eine neue Art zu arbeiten gewöhnen müssen, möchten wir Whatsapp-Konversationen so nahe an persönliche Interaktionen bringen wie nur möglich, egal auf welchem Gerät.»