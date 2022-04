Tiktok-Zwillinge Lisa und Lena gehen mit separater Wohnung und neuen Styles ihre eigenen Wege mit

1 / 14 Die deutschen Zwillinge Lisa (links) und Lena Mantler (19) gehören seit Jahren zu den berühmtesten Tiktok-Stars. Instagram/lisaandlena Ihren Durchbruch schafften sie im Jahr 2016 mit kurzen Videos, die sie in der App «Musical.ly» posteten. Instagram/lisaandlena Mittlerweile sind die beiden erwachsen geworden und haben sich auch optisch verändert. So unterscheiden sich etwa die Styles und Frisuren der 19-Jährigen. Instagram/lisaandlena

Darum gehts Die 19-jährigen Zwillinge Lisa und Lena Mantler sind deutsche Influencerinnen und Tiktok-Stars (13,5 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten).

Seit kurzen scheinen die Zwillinge sowohl äusserlich als auch privat getrennte Wege einzuschlagen.

Lena ist von zuhause ausgezogen, die Outfits und Frisuren der beiden könnten nicht unterschiedlicher sein und auch in ihren Videos sind sie hauptsächlich alleine zu sehen.

Im Interview mit 20 Minuten sprechen Lisa und Lena über individuelle Styles, getrennte Kanäle und verraten, wie es ist, erstmals unter verschiedenen Dächern zu wohnen.

Eigene Wohnung, neue Styles und Jobs im Alleingang: Die einst kaum auseinanderzuhaltenden Tiktok-Zwillinge Lisa und Lena gehen ihren eigenen Weg. Doch nicht nur nach aussen präsentieren sich die 19-jährigen Influencerinnen aus Stuttgart reifer – auch privat sind die beiden erwachsen geworden.

Getrenntes Wohnen, neuer Alltag

Erstmals seit 19 Jahren wohnen Lisa und Lena Mantler, wie die Zwillinge mit vollem Namen heissen, nicht mehr unter demselben Dach. «Die Lust auf mehr Selbstständigkeit und auf ein Stadtleben hat mich dazu bewegt, von zuhause auszuziehen», verrät Lena gegenüber 20 Minuten. Nun wohne sie mit «äusserst netten Mitbewohnern» in einer WG. Schwester Lisa wohne nach wie vor bei den Eltern in Stuttgart. «Im Moment geniesse ich die Ruhe zuhause», sagt Lisa. Zwar könne sie sich ebenfalls ein Leben in der Grossstadt vorstellen, aber: «Momentan halte ich es noch sehr gut daheim aus.»

Doch was ist es für ein Gefühl, sich nach all den Jahren nicht mehr täglich zu sehen? «Es fühlt sich gut an, da wir uns in einigen Dingen noch mal neu kennenlernen», sagt Lena. Jedoch hätten die beiden weiterhin regelmässig Kontakt: «Allein schon bei den Dreharbeiten zu unserer TV-Sendung ‹Tick Tack – eine Zeitreise mit Lisa und Lena› sehen wir uns sehr häufig. Im Moment ist so viel los, dass wir uns fast täglich sehen», sagt Lisa.

Eigene Videos – und bald auch getrennte Kanäle?

Die neue Wohnsituation beeinflusst auch den Content der Tiktok-Stars. So finden sich auf ihrem gemeinsamen Account immer mehr Videos, die im Alleingang gedreht wurden. Regeln, wer was hochladen darf, gebe es dennoch keine: «Wir hatten von Anfang an die gleichen Vorstellungen davon, was auf Social Media für uns geht und was eben nicht. Von daher vertrauen wir uns gegenseitig, dass wir auch dabei bleiben», sagt Lisa.

Kommt es dennoch bald zu zwei getrennten Kanäle? Für Lena scheint die Option nicht ausgeschlossen: «LisaandLena wird immer ein gemeinsamer Kanal bleiben. Aber später könnte es auch spannend sein, mit einem anderen Account seine eigenen Wege zu gehen.» Lisa wiederum findet: «Momentan kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht irgendwann.»

Neue Styles, unterschiedliche Frisuren

Auch im Bezug auf ihre Looks haben sich die Tiktok-Zwillinge in unterschiedliche Richtungen entwickelt. «Jede hat ihren eigenen Style gefunden und geht dem nach», sagt Lisa. Sie trägt lange Haare und betont mit Röcken und Makeup gerne ihre girly Seite. Lena hingegen trägt einen Kurzhaarschnitt und mag eher Oversize-Outfits. «Natürlich sind wir Zwillinge, aber jede von uns hat ihren eigenen Geschmack», sagt sie.

Die neuen Looks würden auch ihr Inneres verkörpern. «Man wird älter und die Persönlichkeiten entwickeln sich in neue, unterschiedliche Richtungen», sagt Lisa. Lena ergänzt: «Wir finden uns immer wieder neu und ändern unseren Geschmack.» Für ihren Style wird sie derzeit mit Komplimenten überhäuft – vor allem von weiblichen Fans. In den Kommentaren unter ihren Clips häufen sich seit Monaten Spekulationen rund um ihre Sexualität. Die 19-Jährige möchte sich nicht dazu äussern.

Eigene Karrierewege

Durch die neu erlangte Individualität hagelt es vermehrt auch Jobangebote für bloss eine von beiden. «Wir nehmen auch getrennte Jobangebote an», sagt Lisa. «Uns gibt es im Doppelpack und einzeln – das gilt im Privaten und im Job», betont auch Lena. Alleine gebucht zu werden, könne zudem auch seine Vorteile haben: «Man ist konzentrierter, da man niemanden neben sich hat, der einspringen kann, sollte man mal etwas vergessen», scherzt sie. Ob sich dadurch auch der Konkurrenzkampf zwischen den Schwestern vergrössert hat? «Nein», sagen beide, «wir halten zusammen.»