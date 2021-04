Bei der Toppharm Apotheke an der Europaallee in Zürich gibt es bereits keine Selbsttest mehr. Grund seien Lieferverzögerungen, heisst es auf dem Schild vor der Apotheke.

In der Schweiz gibts seit Mittwoch Corona-Selbsttests in den Apotheken.

Testen, testen, testen – das ist eine der Devisen des Bundesrats im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Am Mittwoch ist die grosse Testoffensive gestartet. Alle Schweizerinnen und Schweizer können in den Apotheken pro Monat bis zu fünf Gratis-Tests holen.

Der Ansturm ist gross. So gross, dass nun erste Apotheken bei den Selbsttests ausgeschossen sind. Bei der Apotheke Wyss in Baden steht ein Schild vor dem Eingang: «Momentan sind alle Covid-19-Selbsttests ausverkauft», steht dort geschrieben. Reservationen gebe es keine.

Auch in Zürich sind die Tests gesucht. Bei der Toppharm Apotheke an der Europaallee steht ebenfalls ein Hinweis, dass das eigene Lager leer sei. Das Problem sieht man aber bei den Herstellern: «Aufgrund Lieferverzögerungen seitens Roche haben wir leider vorübergehend keine Selbsttests mehr an Lager.»

Roche hat zweitägige Lieferverzögerung

Der Pharmakonzern Roche bestätigt hingegen die Lieferprobleme. «Aufgrund der sehr hohen Nachfrage sind heute keine weiteren Lieferungen mehr möglich», sagt ein Sprecher zu 20 Minuten. Erst in Verlauf der nächsten Woche könne Roche wohl wieder den vollen Bedarf abdecken. In den vergangenen Tagen habe Roche rund neun Millionen Home-Tests an Kunden in der Schweiz ausgeliefert.