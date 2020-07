Aktualisiert vor 25min

Brasiliens Präsident hat Corona

Jetzt gehört Bolsonaro zu den 1,6 Millionen Infizierten

«Es ist nur eine kleine Grippe», sagte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zu Beginn der Corona-Pandemie. Mittlerweile sind in Brasilien über 65’000 Personen gestorben, und auch der Präsident hat sich «die kleine Grippe» eingefangen.

von Bianca Lüthy

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Als 65-Jähriger gehört er zur Risikogruppe.

«Es tut mir leid, was in unserem Land passiert, aber so ist nun mal das Leben. Es könnte auch mich morgen treffen», sagte Jair Bolsonaro bei einer Pressekonferenz über das Coronavirus im April. Mit dieser Aussage hatte der brasilianische Präsident recht – ausnahmsweise. So hat das Virus den seit 2018 amtierenden Präsidenten eingeholt, wie am Dienstag bekannt wurde. Der rechte Politiker bestritt lange, dass Covid-19 eine ernstzunehmende Krankheit ist, die die Bevölkerung Brasiliens bedroht.

Mittlerweile sind in Brasilien über 65’000 Menschen am Virus gestorben und über 1,62 Millionen infiziert. Grund für das Massensterben der Brasilianer ist zum einen die mangelhafte Gesundheitsversorgung, die vor allem in abgelegenen Amazonas-Gebieten ein grosses Problem darstellt. Und zum anderen, wie Gesundheitsexperten sagten, die Handhabung des Präsidenten im Bezug auf die Strategie zur Eindämmung der Pandemie.

«Es ist nur eine kleine Grippe»

Der 65-jährige Präsident hat seit Beginn der Corona-Krise zahlreiche Falschaussagen über das Virus gemacht. «Es ist nur eine kleine Grippe» – so bezeichnete Bolsonaro Covid-19 mehrmals. Ähnlich wie sein amerikanischer Kollege Donald Trump wehrte sich Bolsonaro vehement, einen Lockdown im grössten Land Südamerikas zu erlassen. Oft zeigte er sich beim Shoppen in Einkaufsmeilen, machte Selfies mit seinen Anhängern, und eine Maske hatte er dabei nur äusserst selten an.

«Fussball und andere Veranstaltungen zu verbieten, ist hysterisch. Man kann so keine Pandemie verhindern», sagte Bolsonaro Mitte März gegenüber CNN Brasil, als es in Brasilien nur wenige Corona-Fälle gab. Die Grenzen schloss er dennoch für die Aussenwelt. Und auch Ende April, wo das Land bereits 5000 Todesopfer zu verzeichnen hatte, wollte er nicht eingestehen, dass das Virus die Brasilianer gefährdet. Auf eine kritische Frage eines Reporters reagierte er damals mit: «Was wollen Sie denn, dass ich unternehme? Ich bin kein Wundertäter!»

Bereits dritter Gesundheitsminister seit Corona-Krise im Amt

Auch auf die Empfehlungen seiner Gesundheitsminister wollte er offenbar nicht hören. So hat Brasilien seit Beginn der Corona-Krise bereits den dritten Gesundheitsminister im Amt. Der aktuelle Gesundheitsminister Brasiliens, Eduardo Pazuello, ist ein Logistikspezialist des Militärs, der, anstatt auf einen Lockdown zu setzen, vermehrt Temperatur-Checks im Land durchführen will. Laut «Estado de S. Paulo» wurden bereits 20 Posten des Gesundheitsministe­riums durch Militärs besetzt.

Der vorherige Gesundheitsminister Nelson Teich legte nach nur vier Wochen sein Amt nieder. Teich wollte nicht als Bolsonaros «Erfüllungsgehilfe» fungieren, wie die FAZ schreibt. Die beiden Politiker hätten sich über die Wirksamkeit des Medikaments Hydroxychloroquin gestritten – ein Malariamittel, das nebst Bolsonaro auch Donald Trump fälschlicherweise im Kampf gegen das Coronavirus empfohlen hatte.