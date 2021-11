Benzin-Mangel – Jetzt geht das Benzin an deutschen Tankstellen aus

Schiffe sind nur noch zu 40 Prozent beladen

Der tiefe Rheinpegel macht das Benzin knapp und treibt die Preise in die Höhe. Denn die Schiffe können nur noch mit rund 40 Prozent ihrer Kapazität beladen werden, weil sie sonst auf Grund laufen würden. Seit Anfang Oktober haben sich deshalb die Frachtpreise von 24 Franken auf 54 Franken pro Tonne mehr als verdoppelt, sagt Bernhard Maurer von der Oel-Pool AG. «Trotzdem braucht es gleich viel Besatzung an Bord, das treibt die Frachtpreise und dementsprechend die Benzin- und Dieselpreise zusätzlich in die Höhe», so Maurer.