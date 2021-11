youseason3 - Jetzt geht der nächste Netflix-Hit auf Social Media viral

Netflix-Serien dienen Content Creators als Inspirationsquelle

So haben nun auch Elemente der Serie « You » für einfallsreichen Content gesorgt. Bereits seit Beginn der Serie sorgt der Tiktok - Account @theresbeenarobbery für Aufmerksamkeit. Sogar der Instagram - Account von @younetflix entdeckte die Interpretationen der Creators und zeigte sie in ihrer Story. Sie überspitzen verschiedene Szenen oder spielen mit inneren Monologen und kommen bei ihrer Community gut damit an. Eine s ihrer aktuell erfolgreichen Videos zählt über zehn Millionen Aufrufe.