Zermatt, Leukerbad, Ascona und Lugano zählen an Ostern zu den beliebtesten Ferienzielen.

Die bevorstehenden Ostertage haben bei vielen Schweizern die Reiselust geweckt: Reisen in Bergdestinationen und ins Tessin sind zurzeit besonders gefragt, wie die Zahlen zur aktuellen Nachfrage bei Online-Reiseanbieter Ebookers zeigen.

So machen inländische Destinationen 90 Prozent der Osterbuchungen aus. Dabei zählen Zermatt, Leukerbad, Ascona und Lugano zu den beliebtesten Ferienzielen. Reisen ins Ausland sind für die meisten Schweizerinnen und Schweizer dieses Jahr kein Thema.

Corona hat nicht nur die Wahl der Feriendestination verändert, sondern auch den Buchungszeitraum. So fanden fast 90 Prozent aller Buchungen für Ostern in den fünf Wochen davor statt, wie Ebookers schreibt. 2019 wurden nur 65 Prozent aller Reisen im selben Zeitraum gebucht. Alle anderen Buchungen wurden früher getätigt.

Ferienorte sind auf Besucheransturm vorbereitet

Die hohe Nachfrage freut die Tourismus-Organisation My Leukerbad AG. Man sei gut vorbereitet auf viele Besucher, meint CEO Urs Zurbriggen: «In der laufenden Wintersaison hatten wir bereits vereinzelte besucherstarke Tage. Unser Schutzkonzept hat gut funktioniert.»

Auch in Zermatt zeigt man sich erfreut über die vielen einheimischen Gäste. Doch: «Die Buchungszahlen liegen unter den Jahren vor der Pandemie, da uns die ausländischen Gäste fehlen», erklärt Simona Altwegg, Sprecherin von Zermatt Tourismus.

Verglichen mit den Ostern vor zwei Jahren liegen die Buchungszahlen in Zermatt darum etwa 20 bis 30 Prozent tiefer. Man freue sich aber über jeden Gast. Dabei hält auch Zermatt an den bestehenden Schutzmassnahmen fest – diese hätten sich bereits in der Hochsaison bewährt.