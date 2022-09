Wie beim WC-Papier: Jetzt geht der Run auf Thermometer und Thermostate los

300 Prozent mehr Thermostate

Noch gebe es die Ware oder Alternativprodukte an Lager. Bei Power Stations und Solarpanels sei die Nachfrage aber so gross, dass es Geduld brauche. Noch einmal deutlich knapper seien Stromgeneratoren – und in den nächsten Monaten werde es noch enger mit der Verfügbarkeit. Die Preise für Stromgeneratoren seien schon deutlich gestiegen.

In Deutschland und Österreich, wo Galaxus ebenfalls tätig ist, zeichne sich derselbe Trend ab. Galaxus schliesst daraus, dass die Nachfrage in ganz Europa zugenommen hat. «Die Weltlage beeinflusst unser Konsumverhalten stark. Das haben wir bei der Corona-Pandemie gesehen und nun auch beim Krieg in der Ukraine sowie dem damit in Verbindung stehenden Energiemangel», so Hämmerli.