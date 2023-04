Roboterhund: «Digidog» geht wieder auf Verbrecherjagd in New York

Der Roboterhund wurde bereits im Jahre 2020 in die New Yorker Polizei aufgenommen.

Dies gab New Yorks Bürgermeister Eric Adams am Dienstag bei der Vorstellung mehrerer neuer Einsatzgeräte der Sicherheitskräfte preis.

Der «Digidog» gibt sein Comeback: Nach einem vorzeitig abgebrochenen Anlauf vor zweieinhalb Jahren setzt die New Yorker Polizei künftig wieder einen Roboterhund ein. Der «Digidog» genannte Hund gehöre jetzt wieder zum Instrumentarium der Polizei, sagte Bürgermeister Eric Adams am Dienstag bei der Vorstellung mehrerer neuer Einsatzgeräte der Sicherheitskräfte, darunter auch ein GPS-Tracker für gestohlene Autos. «Digidog ist raus aus dem Zwinger», sagte Adams.

Der erste Roboterhund der New Yorker Polizei wurde 2020 von Adams’ Vorgänger Bill de Blasio angemietet. Kritiker empfanden seinen Anblick aber als gruselig, der Mietvertrag wurde deshalb vorzeitig beendet. Adams, einst selbst Polizist, sagte, er werde sich dem Druck von Gegnern des Roboterhundes nicht beugen. Er richte sein Handeln danach aus, was am besten für die Stadt sei. Die Stadt New York hat deshalb zwei Exemplare der 32 Kilogramm schweren Roboterhunde ergattert. Diese werden ab dem Sommer in riskanten Lagen wie etwa Geiselnahmen oder Bombendrohungen eingesetzt.