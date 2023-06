Coinbase: Kryptowährungsplattform von US-Börsenaufsicht verklagt

Coinbase habe «Milliarden an Dollar» verdient, indem es rechtswidrig den Kauf und Verkauf von Digitalwährungen ermöglicht habe, erklärte die SEC. Das Unternehmen habe gewusst, dass US-Wertpapiergesetze auch auf seine Geschäftsaktivitäten anzuwenden seien. Der Aktienkurs von Coinbase verlor nach Verkündung der Zivilklage deutlich an Wert.

Coinbase verurteilt Entscheid

Ja, ich habe Bitcoin. Ja, ich habe eine andere Kryptowährung. Ja, ich habe sogar mehrere Kryptowährungen. Nein, ich habe kein Geld für so was. Nein, nur Bares ist Wahres. Ich möchte die Antworten sehen.

Erst am Montag hatte die SEC die Digitalwährungsplattform Binance und deren Gründer Changpeng Zhao verklagt. Die SEC wirft Binance und Zhao in der bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Zivilklage in 13 Punkten Verstösse gegen das US-Finanzmarktrecht vor.