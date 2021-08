Basel - Jetzt geht es los mit den Booster-Impfungen

Im Basler Impfzentrum wurden am Mittwoch erstmals Drittimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Das vermeldete der Twitter-Account «Basel Impft!», der von einer Privatperson betrieben wird und täglich den Impffortschritt in Basel-Stadt dokumentiert. Demnach erhielten drei Personen den Booster-Shot. Das Basler Gesundheitsdepartement bestätigte auf Anfrage die Drittimpfungen. Wie aus der kantonalen Impfstatistik hervorgeht, wurde am 6. August die erste Drittimpfung verabreicht, bis am 11. August erhielten diese neun Personen.

BAG hat noch keine Daten

Wie viele Personen schweizweit bereits den Booster erhalten haben, weist das BAG in seiner Impfstatistik nicht aus. Auf Anfrage konnte das Bundesamt auch nicht sagen, wie viele Personen in der Schweiz schon eine Drittimpfung erhalten haben. Das BAG stehe in engem Austausch mit den Kantonen, auch in Bezug auf den Fortschritt der dritten Impfdosis für schwer Immunsupprimierte, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. In der Statistik würden nur vollständig geimpfte Personen ausgewiesen, weil diese Quote für die Impfstrategie des BAG zentral sei.