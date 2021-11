Wegen des schlechten Wetters – Jetzt geht Migros, Coop und Co der Schweizer Honig aus

In der Migros-Filiale in Wädenswil fehlt der Honig aus der Region.

Das liegt an der schlechten Honig-Ernte.

Nur im Tessin konnte trotz schlechtem Wetter genug Honig produziert werden. «Jetzt beziehen alle Händler ihren Honig dort. Bis an Weihnachten hat das Tessin dann auch keinen mehr», so Reihl. Ein paar Grossabfüller können zudem noch Honig vom letzten Jahr liefern. Denn 2020 fiel die Ernte extrem üppig aus.

Weil Bienen im Winter schlafen, gibt es fast keinen frischen einheimischen Honig mehr. Das zeigt sich jetzt auch in den Regalen der Detailhändler. So fehlt etwa in der Migros Wädenswil der Honig aus der Region komplett, wie die Fotos eines News-Scouts zeigen. (Siehe Bildergalerie oben)