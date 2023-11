Raiffeisen-Chefökonom: «Der Wohnungsmarkt steuert auf einen Eisberg zu»

Viele Menschen in der Schweiz suchen verzweifelt eine neue bezahlbare Wohnung, wie hier bei einer Besichtigung der subventionierten Wohnsiedlung Kronenwiese im Jahr 2019 in Zürich.

Wer schon lange in einer Wohnung sei, profitiere «von fast unfair tiefen Mieten» – und wer umziehen müsse, zahle die Zeche, sagt der Chefökonom von Raiffeisen.

«Der Schweizer Wohnungsmarkt steuert direkt und mit voller Kraft auf einen Eisberg zu», warnt Fredy Hasenmaile, Chefökonom bei Raiffeisen. Die Wohnsituation in der Schweiz sei noch nie so schnell von einem Überangebot ins Gegenteil gekippt, sagt er in einer neuen Immobilienstudie der Bank.