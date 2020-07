Stop Hate For Profit

Jetzt gehts auch in der Musikbranche mit dem Facebook-Boykott los

Nachdem über 100 Firmen ihre Werbebudgets für den Social-Media-Giganten gestrichen haben, ziehen erste Vertreter der Musikbranche nach.

Die Musikbranche hielt sich bisher zurück: Soziale Medien gehören zu den wichtigsten Plattformen zur Bekanntmachung neuer Künstler und sind essentiell für deren Community. Dennoch zeigen sich erste Vertreter nun solidarisch, darunter die ie in London ansässige unabhängige Musikagentur Cooking Vinyl .

Die « Stop Hate for Profit » -Organisation ruft die Industrie dazu auf, den sozialen Medien den Geldhahn zuzudrehen, solange diese auf ihren Plattformen nicht aktiver gegen Rassismus und Hate-Speech vorgehen. Über 100 Unternehmen haben ihre Facebook-Werbebudgets für Juli bereits gestrichen.

Seit dem 17. Juni will die #StopHateForProfit-Kampagne soziale Medien via Werbestopp dazu bringen, Richtlinien bezüglich Hass-Posts zu verschärfen. Innert einer Woche bestätigten über 90 namhafte Unternehmen, ihre für Facebook vorgesehene Werbeetats für den Monat Juli zu streichen, darunter etwa die Outdoor-Labels The North Face und Patagonia, Glace-Hersteller Ben & Jerry’s und US-Telekommunikationsriese Verizon.