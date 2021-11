Black Friday – Jetzt gehts los mit der grossen Schnäppchenjagd

Der Black Friday findet jedes Jahr am Freitag nach dem US-Feiertag Thanksgiving statt. Dieses Jahr fällt der Shopping-Tag auf den 26. November. Vor einigen Jahren kam der Shopping-Tag von den USA auch in der Schweiz an. Heute ist er im Detailhandel kaum mehr wegzudenken. Experten rechnen damit, dass die Schweizer Händler an diesem Black Friday einen Umsatz von rund 500 Millionen Franken erwirtschaften, also etwas so viel im im vergangenen Jahr.