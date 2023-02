«Anderi Liga» #45 : «Jetzt gerät David Degen unter Druck»

Es geht Schlag auf Schlag im Fussball. Als sich die Journalisten des Podcasts «Anderi Liga» am Montagabend auf die aktuelle Folge vorbereiteten, stand ein Thema ganz oben auf der Liste: der FC Basel! Tobias Wedermann und Fabian Ruch hätten darüber reden wollen, ob Trainer Alex Frei noch eine Zukunft im Club habe. Als die beiden am Dienstag die Episode aufnahmen, war die Freistellung Freis bereits bekannt geworden.

Seoane, Hütter, Breitenreiter: Viele prominente Kandidaten

Ruch nennt derweil mit Uli Forte einen unerwarteten Namen. «Ich glaube, er könnte kurzfristig viel bewirken», sagt Ruch. Sein persönlicher Favorit ist aber der Schweizer Thomas Stamm, der letztes Jahr auch bei YB ein ernsthafter Kandidat war. Stamm arbeitet beim SC Freiburg seit bald acht Jahren mit grossem Erfolg, zuerst im Nachwuchsbereich, nun in der zweiten Mannschaft, die derzeit auf Rang drei in der dritten Liga steht. «Thomas Stamm wäre einer für den FC Basel», sagt Ruch.

Der FCB kann diese Saison immer noch retten

Beide sind sich einig, dass nun weiter unruhige Zeiten auf den Präsidenten zukommen werden in Basel. «Jetzt gerät Präsident David Degen unter Druck und in den medialen Mittelpunkt», so Ruch. Wedermann ergänzt: «Degen hat viel versucht, viel Neues hereingebracht, viel umgekrempelt. Bei weitem war nicht alles negativ. Aber es muss sportlich zwingend und schnell besser werden. Am Schluss geht es im Fussball um Resultate.»