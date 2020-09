Der Flyer stammt von der italienischsprachigen Sektion des Verkehrs-Clubs Schweiz (VCS) und macht auf den «Internationalen Tag zu Fuss zur Schule» vom Freitag aufmerksam. Keine Freude an der Illustration haben Wolfsgegner. Sie zeigen damit, wie blank die Nerven vor der Abstimmung zum neuen Jagdgesetz am 27. September im Ja-Lager liegen.

Zahlreiche Tessiner Primarschüler erhielten in den letzten Tagen einen farbenfrohen Flyer. Illustriert ist dieser mit Kindern, die begleitet von verschiedenen Tieren auf einem Wolf und einem Hirsch reitend zur Schule pilgern. «Zu Fuss in die Schule zu gehen, tut dir und der Natur gut. Hast du für längere Strecken keinen Wolf, Hirsch oder Fuchs zur Verfügung, vergiss das Velo nicht!», steht darin.

«Unangemessene Informationen»

«Den Primarschülern wurden Flyer mit unangemessenen und unpädagogischen Zeichnungen verteilt», kritisiert Germano Mattei, Co-Präsident des Vereins Lebensraum Schweiz ohne grosse Raubtiere. Im aktuellen Kontext und angesichts der Zunahme von Wölfen in der Schweiz und in Europa um 30 Prozent leuchte ihm nicht ein, wie man solch unangemessene Informationen verbreiten könne.

In einem Brief an die Tessiner Regierung und das Erziehungsdepartement bemängelte er, dass die betreffenden Dokumente auch mit dem offiziellen Logo des Kantons Tessin versehen seien. «Demnach muss man davon ausgehen, dass der Kantonsrat die Kampagne unterstützt und mit den bedenklichen Bildern einverstanden ist.»