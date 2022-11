TCS startet Benzinpreisradar

Fürs Tanken musste man dieses Jahr teils besonders tief in die Tasche greifen.

User erfassen im Benzinpreisradar die aktuellen Preise an den jeweiligen Tankstellen.

Nun gibt es ein Tool, mit dem man die Preise an den verschiedenen Tankstellen vergleichen kann.

«Plus 25 Rappen in einer Nacht», «Abzocken an Tankstellen?» oder «Preis-Schock – Benzin könnte bald 3.20 Franken pro Liter» kosten, lauteten dieses Jahr die Schlagzeilen zu den steigenden Benzinpreisen. Die Preise sind zwar nicht an jeder Tankstelle gleich, aber vergleichen war bislang schwierig.