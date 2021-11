Yapeal erhält Finma-Lizenz fürs Ausland – Jetzt gibt es auch für Auswanderer Schweizer Kontos mit tiefen Gebühren

Im Nachbarland, in den USA oder Down Under: Rund elf Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt im Ausland. Das sind fast 780’000 Menschen, für die sich die Schweizer Banken bisher aber kaum interessiert haben. Denn je nach Wohnort gibt es kein Konto für sie bei einem Schweizer Institut, weil der Aufwand so gross ist.