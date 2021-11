«Crab Game» : Jetzt gibt es das Squid Game-Videospiel

Ein findiger Game-Designer kreierte in nur wenigen Wochen «Crab Game». Es spielt sich fast wie die Serie Squid Game, man kämpft wie im Vorbild ums nackte Überleben. Das Gratisspiel zocken neben Erwachsenen unzählige Jugendliche und auch Kinder.

In der s üd k oreanischen Serie Squid Game kämpfen 455 Menschen ums Überleben. In verschiedenen Spielen müssen sie Aufgaben lösen. Wer verliert, der stirbt. Die Serie ist unglaublich beliebt und seit diesem Wochenende gibt es auch ein inoffizielles Spiel dazu. «Crab Game» heisst dieses Spiel vom Entwickler und Youtuber Dani. Darin kämpft man wie in der Serie gegen seine Mitspieler innen und Mitspieler .