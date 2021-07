Luca La Rocca, Journalist 20 Minuten: « Das sind zwei international anerkannte Impfpässe. Beide sind mit einer Corona-Impfung versehen, inklusive Stempel des Impfzentrums und Unterschrift eines Arztes. Der Unterschied ist, der eine gehört einer Kollegin, die geimpft ist, der andere ist blanko. Ich kann also meinen eigenen Name drauf schreiben und ich bin noch gar nicht geimpft. Der Grund, wieso ich an diesen Impfausweis gekommen bin, ist einfach: M an kann ihn auf dem Schwarzmarkt kaufen. »