Jetzt gibt es den Roger-Sneaker unlimitiert.

SNEAKER

Das ist der «Centre Court»

Im Juli hatte der Schweizer Schuhhersteller On seinen ersten mit Roger Federer kreierten Sneaker vorgestellt. Dabei wollte die Tennislegende mit der Tradition brechen und verzichtete auf die schweren Gummisohlen, mit denen die meisten Tennis-Sneakers ausgestattet sind. Stattdessen kommt beim The Roger Centre Court die sogenannte Cloudtec-Sohle von On zum Einsatz. The Roger Centre Court ist komplett weiss mit schwarzen Nähten, einem goldenen On-Logo und einem schwarzen Speedboard – das ist die speziell von On entwickelte Platte in der Mittelsohle. Die sogenannte 0-Serie erschien in einer individuell nummerierten Auflage, limitiert auf 1000 Paare. Sie war sofort ausverkauft.