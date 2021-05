Schnee im Mai - Jetzt gibt sogar der Winter ein Comeback

In den Bergen liegt am Samstag wieder Schnee: Arolla im Wallis.

Am Samstag hat sich der Winter in der Schweiz zurückgemeldet.

Und so präsentiert sich die Schweizer Bergwelt am Samstagmorgen im weissen Kleid, wie zum Beispiel Webcam-Aufnahmen von der Fürenalp bei Engelberg zeigen:

Auch in der Gotthardregion hat es nochmals zünftig geschneit. Bereits in Andermatt liegt ein Hauch Schnee:

Der Gotthardpass selbst ist wieder dick eingeschneit. Am Freitag wurde der Pass für den Verkehr wieder geöffnet. Nach dem Schneefall in der Nacht konnte die Passstrasse am Samstagmorgen nach der üblichen Nachsperre erst mit Verzögerung wieder geöffnet werden, wie Viasuisse auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt.

Hoffnung gibt es für den Pfingstsonntag. Spätestens am Nachmittag gibt es in der ganzen Schweiz viel Sonnenschein. Besonders im Tessin klettert das Thermometer über 20 Grad. Vielleicht auch deshalb staut sich der Verkehr am Samstagvormittag vor dem Gotthard in Richtung Süden auf über zehn Kilometern.