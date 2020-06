Natural Branding

Jetzt gibts bei der Migros «tätowierte» Avocados und Mangos

Branding statt Plastikkleber: Die Migros testet an Mangos und Avocados eine natürliche Produktmarkierung. Greenpeace hält das für eine gute Sache.

Die Migros testet die natürliche Produktkennzeichnung seit Mitte Juni an Avocados und Mangos.

Gefunden in der Migros Zürich: Avocados mit natürlicher Markierung.

Gemüse und Früchte sind häufig in Plastik verpackt – auch Bioprodukte. Die Migros verstärkt nun den Kampf gegen den Verpackungswahn. Die zur Kennzeichnung von Bioprodukten obligatorischen Label-Sticker auf Früchten ersetzt die Detailhändlerin testweise mit «Tätowierungen».

Dafür setzt die Migros auf Natural Branding. Dabei markiert ein Lichtlaser die Produktoberfläche (siehe Box). Das Branding findet in der Schweizer Dienstleistungsplattform statt, die für die Qualitätssicherung und den Transport der Ware vom Ursprung bis in die Migros-Genossenschaften zuständig ist, wie ein Sprecher zu 20 Minuten sagt.

Lob von der Twitter-Gemeinde

Die Migros startete den Test Mitte Juni mit Avocados in den Filialen in Zürich und Waadt und mit Mangos in grösseren Filialen der beiden Regionen. Die Detailhändlerin habe sich für die beiden Fruchtsorten entschieden, weil sie sehr beliebt und durch ihre Beschaffenheit die besten Kandidaten für den Praxistest seien. Weiter prüfe die Migros, bei welchem Obst und Gemüse das Verfahren ebenfalls Sinn ergebe.