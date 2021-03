Kryptowährung für alle : Jetzt gibts Bitcoin-Gutscheine in Schweizer Läden

Das digitale Geld im Laden um die Ecke: Über 4000 Verkaufsstellen in der Schweiz nehmen Kryptowährungen ins Sortiment. Manor hat die Gutscheinkarten schon im Angebot. So sollen Bitcoin und Co. auch für Menschen ausserhalb der Krypto-Community zugänglich werden.