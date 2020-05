Behörde überwacht Trainings

Jetzt gibts Corona-Kontrollen bei Hobby-Sportlern

Es wird kontrolliert, ob Sportler die Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus einhalten, wenn sie ab Montag ihr Training wieder aufnehmen: Es gibt Stichproben bei Vereinstrainings und auf Sportanlagen.

In der Schweiz kehr bald Leben auf die Sportplätze zurück: Am 11. Mai dürfen Vereine in Kleingruppen das Training wieder aufnehmen.

Am Montag dürfen die Sportvereine wieder loslegen, im Breitensport dürfen Trainings wieder stattfinden, unter klaren Vorgaben des Bundes: Höchstens in Gruppen von fünf Personen, Körperkontakt ist verboten, die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundes sind einzuhalten. Nur im Leistungssport dürfen mehr als fünf Personen zusammen trainieren.

Einige Sportverbände halten in ihren Schutzkonzepten fest, wie die Regeln unter anderem durchgesetzt werden können: «Unsere Regeln, Prozesse und Anweisungen entsprechen den behördlichen Anforderungen. Es können Polizeikontrollen stattfinden», heisst es etwa im Konzept des Schweizerischen Fussballverbandes. Eine Formulierung, die sich so auch in anderen Schutzkonzepten findet, etwa im jenem von Swiss Badminton oder Swiss Hockey. Letzterer hält in seinem Schutzkonzept zusätzlich explizit fest: «Gruppen von mehr als fünf Personen sind verboten und werden durch die Polizei gebüsst.»