Black Friday 2020

Der Black Friday findet jedes Jahr am Freitag nach dem US-Feiertag Thanksgiving statt. Dieses Jahr fällt der Shoppingtag auf den 27. November. Die Schweizer Händler haben im Vorjahr geschätzt 450 Millionen Franken Umsatz an einem Tag erzielt. Experten erwarten dieses Jahr insbesondere wegen der Pandemie eine noch stärkere Verschiebung der Verkäufe in den Onlinehandel. Dieses Jahr könnte es sogar zu einem Rekordumsatz kommen, weil die Händler versuchen dürften, die gedämpfte Konsumentenstimmung zu heben.