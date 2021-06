Für 11 Franken am Tag - Jetzt gibts ein GA nur für die Sommerferien

Lanciert hat das Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Verkehr.

Schweiz Tourismus will einheimischen Gästen die Sommerferien in der Schweiz schmackhaft machen.

Die Reisebranche hat stark unter der Corona-Krise gelitten. Langsam nimmt das Geschäft mit den Ferien aber wieder Schwung auf. Auf den Sommer lanciert nun Schweiz Tourismus in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Verkehr das Sommer-GA.

Damit sollen einheimische Gäste günstig und nachhaltig das eigene Land bereisen können, wie Schweiz Tourismus an einer Medienkonferenz mitteilt. So kostet das Sommer-GA pro Tag 11 Franken oder 330 Franken für einen Monat. Für die erste Klasse kostet das Sommer-Abo 480 Franken monatlich.

Neben Zug, Bus und Tram können die Gäste damit auch Schifffahrten machen oder Bergbahnen nutzen: «Dieses Produkt richtet sich direkt an unsere treuen Schweizer Gäste und ihre grosse Lust auf Schweizer Sommerferien», erklärt Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus.

Basierend auf den KOF-Prognosen für den Sommer zeichnet sich auch eine Rückkehr der europäischen Gäste ab, wie Nydegger bestätigt. Die meisten Gäste dürften aus den Nachbarländern kommen. So könnten 20 Prozent mehr Gäste aus Frankreich in die Schweiz reisen als noch 2020. Aus Deutschland ist ein Plus von 15 Prozent zu erwarten.