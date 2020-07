Jetzt gibts ein WWF-Handyabo

Coop und Migros

WWF in der Schweiz

Der World Wildlife Fund (WWF) setzt sich nicht nur für den Artenschutz ein, sondern engagiert sich auch für andere Umweltthemen wie die Verhinderung der Klimaerwärmung oder die Regulierung von Pestiziden. Die Organisation arbeitet auch mit verschiedenen Schweizer Unternehmen zusammen. So hat der WWF etwa mit Coop seit 2007 diverse Klimaschutzprojekte lanciert. Damit wurden gemäss Eigenangaben bisher rund 400’000 Tonnen CO₂ kompensiert. Die Migros hat ebenfalls seit 2009 eine strategische Partnerschaft mit dem WWF. In diesem Rahmen gibt der Detailhändler jährlich über eine Million Franken an Beiträgen aus.