Schoggi-Fussball - Jetzt gibts Nati-Trainer Yakin als Schoggi-Figur

Das ist Murat Yakin:

Murat Yakin ist seit 2021 der Trainer der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Herren. Er spielte selbst von 1994 bis 2004 in der Nationalmannschaft. Sein grösster Erfolg in der Nationalmannschaft, in der er die Rückennummer fünf trug, war die Qualifikation der Schweiz für die EM 2004 in Portugal. Seit 2006 ist er Trainer. Er hat unter anderem den FC Thun, Luzern, Basel, Sion und Schaffhausen sowie die Grasshopper Club Zürich trainiert.