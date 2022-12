Fahrplanwechsel 2022: Jetzt gilt der neue SBB-Fahrplan – das hat sich in deiner Region geändert

Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Zum ersten Mal gibt es eine Direktverbindung von der Westschweiz in den Kanton Graubünden. Auch beim Fernverkehr gibt es diverse Änderungen.

1 / 5 Seit dem 11. Dezember gilt der neue SBB-Fahrplan. 20min/Marvin Ancian Im Regionalverkehr ist das Angebot ausgebaut worden. 20min/Marco Zangger Neu gibt es eine Direktverbindung vom Genfersee zum Bodensee. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Am Sonntag ist der neue Fahrplan der SBB in Kraft getreten.

Es gibt neue Direktverbindungen in Tourismusregionen.

Ebenso kann Prag neu über Leipzig und Dresden erreicht werden.

Neue Direktverbindungen in Schweizer Tourismusregionen sorgen für bequemes Reisen – etwa von der Ostschweiz und Zürich ins Berner Oberland oder von der Westschweiz nach Graubünden, wie die SBB mitteilt. Zudem gibt es nun einen Nachtzug über Leipzig und Dresden nach Prag. Auch im Regionalverkehr ist das Angebot weiter ausgebaut worden.

Zürich und Ostschweiz

S6 Baden–Regensdorf-Watt–Oerlikon–Zürich HB–Uetikon: Auf der S6 verkehrt von Montag bis Freitag ein neuer Frühzug mit Abfahrt in Regensdorf-Watt um 5.11 Uhr und Ankunft in Zürich HB um 5.28 Uhr. In Oerlikon besteht Anschluss an den neuen Zug der S16 nach Zürich Flughafen (Ankunft um 5.29 Uhr).

S8 Winterthur–Zürich HB–Thalwil–Pfäffikon SZ: Abends verkehren wieder alle Züge der S8 von und nach Winterthur. Das Umsteigen in Effretikon entfällt. Grund dafür ist der Abschluss der Bauarbeiten an der Personenunterführung in Winterthur. Diese Bauarbeiten hatten in den Vorjahren zu Fahrplaneinschränkungen auf der S8 geführt.

S9 Schaffhausen–Rafz–Zürich HB–Stettbach–Uster: Von Bülach nach Zürich HB und Uster verkehrt von Montag bis Freitag ein neuer Frühzug (Abfahrt in Bülach um 4.58 Uhr, Ankunft in Uster um 5.50 Uhr).

S11 Aarau–Dietikon–Zürich HB–Stadelhofen–Winterthur–Seuzach/Wila: Abends verkehren zusätzliche Verbindungen zwischen Zürich HB und Seuzach beziehungsweise Winterthur Seen.

S14 Affoltern a.A.–Altstetten–Zürich HB–Oerlikon–Hinwil: Ab Rapperswil verkehrt ein neuer Frühzug nach Uster und Zürich HB (Abfahrt in Rapperswil um 4.26 Uhr, Ankunft in Zürich HB um 5.12 Uhr.) Von Montag bis Samstag verkehrt der Zug weiter bis Affoltern am Albis (Ankunft um 5.48 Uhr). Der neue Frühzug bietet in Oerlikon Anschluss nach Zürich Flughafen (Ankunft 5.14 Uhr). In Zürich HB besteht Anschluss an den IC1 nach Bern – Genf Flughafen (Abfahrt in Zürich HB um 5.19 Uhr).

S15 Rapperswil–Uster–Zürich HB–Oberglatt–Niederweningen: Auf der S15 verkehrt ein neuer Frühzug von Montag bis Freitag von Rapperswil nach Uster, Zürich HB und Niederweningen (Abfahrt in Rapperswil um 5.14 Uhr, Ankunft um in Niederweningen um 6.26 Uhr).

Direkt vom Genfersee zum Bodensee Dank der Verlängerung der InterCity-Linie 5 besteht neu von Montag bis Freitag eine stündliche Direktverbindung von Genf bis Rorschach ohne Umsteigen in St. Gallen.

S16 Flughafen–Zürich HB–Herrliberg–Feldmeilen (–Meilen): Auf der S16 verkehrt ein neuer Frühzug von Rapperswil nach Meilen, Zürich HB und Zürich Flughafen (Abfahrt in Rapperswil um 4.26 Uhr, Ankunft in Zürich Flughafen um 5.29 Uhr). In Zürich HB besteht Anschluss an den IC1 nach Bern und Genf Flughafen (Abfahrt in Zürich HB um 5.19 Uhr).

S25 Zürich HB–Pfäffikon SZ–Ziegelbrücke–Glarus–Linthal: Im Glarnerland bietet die S25 neu Anschluss auf die S4 in Richtung Sargans. Die dafür nötigen Fahrplananpassungen haben zur Folge, dass der Halt in Nieder- und Oberurnen wegfällt. Nieder- und Oberurnen wird nach wie vor mit Bussen und der S6 erschlossen.

S44 Konstanz–Weinfelden: Thurbo ergänzt das Angebot mit einer schnellen S-Bahnverbindung: Die S44 verkehrt neu täglich im Zweistundentakt als Schnellverbindung zwischen Konstanz und Weinfelden. In Weinfelden besteht Anschluss auf den IC8 Richtung Zürich. Damit werden alle zwei Stunden drei schnelle Verbindungen zwischen Konstanz–Kreuzlingen und Frauenfeld–Winterthur–Flughafen–Zürich angeboten.

Nordwestschweiz

Der Regionalverkehr erfährt gegenüber dem Fahrplan 2022 keine wesentlichen Fahrplanänderungen.

Nachtverbindung Zürich–Basel–Leipzig–Dresden–Prag: Dank eines zusätzlichen Nachtzugs ab Zürich HB via Basel SBB nach Prag, der über Deutschland fährt, kann man neu auch Leipzig und Dresden über Nacht erreichen.

Abfahrtszeit des TGV ändert sich Die Abfahrtszeit der abendlichen Direktverbindung von Zürich nach Paris wird um eine Stunde verschoben, der Zug verkehrt neu um 18.34 Uhr ab Zürich HB und 19.34 Uhr ab Basel SBB.

Basel SBB–Bern–Brig: Die bisherigen IC61 Basel SBB–Interlaken Ost verkehren neu zweistündlich als IC6 nach Brig. Damit entstehen neue Direktverbindungen aus dem Raum Basel, Liestal und Olten in die Tourismusdestinationen des Wallis. Auf den jeweiligen Streckenabschnitten bleibt das Taktangebot unverändert, zu bestimmten Stunden muss man bei bestimmten Verbindungen jedoch neu in Bern umsteigen.

Mittelland

Biel/Bienne–Solothurn–Olten: Zwischen Biel und Solothurn baut die SBB das Abendangebot der S20 aus. Neu besteht eine tägliche Mitternachtsverbindung ab Biel um 23.53 Uhr nach Solothurn. Am Wochenende wird der letzte Zug von Olten nach Solothurn bis Biel verlängert. Damit ergeben sich neue Umsteigeverbindungen um Mitternacht ab Zürich HB, Basel SBB und Luzern unter anderem nach Selzach, Grenchen Süd, Lengnau und Biel/Bienne.

Bündnerland erstmals direkt aus Westschweiz erreichbar Neu gibt es am Samstag und Sonntag je zwei Direktverbindungen zwischen Genf und Chur via Lausanne und Bern. Mit der Strecke Genève-Aéroport–Bern–Chur ist das Bündnerland erstmals direkt aus der Westschweiz erreichbar.



Der IC8 fährt neu alle zwei Stunden Als IC81 nach Interlaken Ost statt nach Brig. Dadurch entstehen neue Direktverbindungen von Romanshorn, Zürich Flughafen und Zürich ins Berner Oberland. Zwischen Romanshorn und dem Wallis bleibt das Taktangebot unverändert, zu bestimmten Stunden müssen Reisende jedoch in Bern umsteigen.

Lenzburg–Luzern: Mit dem Fahrplanwechsel kann die SBB den neuen Bahnhof Seon Nord in Betrieb nehmen. Die S9 wird halbstündlich in Seon Nord halten.

Brugg AG–Zürich HB–Winterthur–Schaffhausen: Ab Brugg AG verkehrt ein neuer Frühzug um 4.26 Uhr nach Zürich HB, Winterthur und Schaffhausen.

Mit den RegioExpress-Zügen ohne Umsteigen von Broc nach Düdingen oder Bern und umgekehrt: Dank dem Totalumbau der Strecke zwischen Bulle und Broc (Wechsel von der Meterspur zur Normalspur von 1,435 m) gelangen die Reisenden mit den RegioExpress-Zügen der RER Fribourg I Freiburg neu ohne Umsteigen sowohl von Broc-Village via Freiburg nach Düdingen (neue Linienbezeichnung RE3) als auch von Broc-Village via Freiburg nach Bern (neue Linienbezeichnung RE2). So kann man täglich im Halbstundentakt schnell zwischen den Städten des Kantons Freiburg reisen.

In umgekehrter Richtung werden Freizeitreisen zwischen Bern und dem zentralen Greyerzerland viel einfacher und schneller.

Zentralschweiz

Die S9 wird halbstündlich am neuen Bahnhof Seon Nord halten. Die Haltestelle Rothenburg Dorf wird in Emmenbrücke Kapf und die Haltestelle Rothenburg wird in Rothenburg Station umbenennt.

Das ändert sich im Fernverkehr Statt der IC2-Züge (Zürich–Lugano) halten die IC21-Züge (Basel–Lugano) in Altdorf. Zudem halten zwei EC-Züge in Altdorf. Altdorf erhält dadurch neue Direktverbindungen von und nach Luzern, Olten, Basel und Mailand.

Dank zwei zusätzlichen Direktverbindungen mit dem IC2 gelangen Reisende von Montag bis Freitag früher umsteigefrei vom Tessin nach Zürich (Abfahrt in Chiasso um 06.04 Uhr sowie 07.04 Uhr).

Von Arth-Goldau nach Zürich verkehrt von Montag bis Freitag eine zusätzliche Frühverbindung (Abfahrt in Arth-Goldau um 06.45 Uhr).

Zwischen Zürich und Arth-Goldau entfallen im ersten halben Jahr in der Nebenverkehrszeit von Montag bis Freitag drei Verbindungen (IR von Zürich nach Arth Goldau mit Abfahrt in Zürich um 14.33h sowie die beiden Verbindungen von Arth Goldau nach Zürich mit Abfahrt um 10.45 Uhr und 14.45 Uhr). Ab dem 11. Juni 2023 verkehren diese Züge wieder.

Freizeitreisende und Tessiner Wochenendpendler profitieren insbesondere im Sommerhalbjahr von zusätzlichen Verbindungen mit dem IC2 am Freitagnachmittag von Zürich ins Tessin und am Sonntagnachmittag vom Tessin nach Zürich.

Der IC2-Frühzug ab Bellinzona 05.07 Uhr nach Zürich am Sonntagmorgen verkehrt aufgrund der tiefen Nachfrage nicht mehr.

Während des Frühjahrssemesters der Universitäten, vom 19. Februar bis 4. Juni 2023, verkehrt am Sonntagabend ein Direktzug von Bellinzona (Abfahrt um 19.20 Uhr) via Luzern nach Lausanne (Ankunft um 23.16 Uhr). Dieser Zug verkehrt ohne Halt zwischen Bellinzona und Luzern und verkürzt die Reisezeit aus dem Tessin nach Luzern um fünf Minuten.