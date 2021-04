Jedes Jahr ist es das gleiche Spiel: Kaum wagen sich die ersten Sonnenstrahlen aus dem wolkenverhangenen Winterhimmel, werden Beauty-Firmen und Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln hellhörig. Sie stellen ihre Produktion von Vitamin D-Kapseln um auf Präparate, die uns auf den Sommer vorbereiten sollen. Unser Instagram-Feed und die TV-Werbung ziehen mit. Nur logisch, dass auch wir irgendwann beginnen uns zu fragen, ob wir unseren Körper langsam auf die bevorstehende Sonne vorbereiten sollten. Und was sollen wir sagen: Wir haben die Antwort herausgefunden. Nicht allein, sondern mit professioneller Hilfe von Dermatologe Dr. med. Johannes Gutwald .

Dr. Gutwald, was ist dran an Kapseln und Präparaten, die unsere Haut auf die Sonne vorbereiten sollen? Bringen die tatsächlich etwas?

Kapseln und Präparate mit Wirkstoffen wie Betacarotin bringen leider nichts. Sie haben keine Sonnenschutzwirkung vergleichbar mit einer Sonnenschutzcreme oder schützender Kleidung. Was aber wahr ist: Vitamine helfen der Haut, Sonnenschäden zu reparieren.