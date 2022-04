Ramadan nach Corona - «Jetzt gilt wieder 2G – Gesundheit und Gottesdienst»

In der Moschee in Wil SG werden am Freitag die letzten Vorkehrungen getroffen, um den Fastenmonat Ramadan einzuläuten. Der Imam der Moschee, Bekim Alimi (48), freut sich: «Endlich können wir wieder als Gemeinschaft ohne Einschränkungen gemeinsam beten und miteinander das Fastenbrechen vollziehen.» Diese wichtigen Bestandteile hätten in den letzten beiden Ramadane wegen der damals geltenden Corona-Massnahmen sehr gefehlt.

«Der Glanz des Ramadan hat gefehlt»

«Endlich können wir wieder gemeinsam Fastenbrechen»

«Wie für alle Menschen weltweit waren es auch für uns zwei schwierige Jahre, zumal sich unsere Moschee gerade mal im dritten Eröffnungsjahr befand», sagt Alimi. Wenn die Menschen fehlen, fehle es auch an Spenden, so der Imam. Umso grösser sei nun die Freude, dass während des diesjährigen Ramadan endlich wieder Menschen empfangen werden und das gemeinsame, tägliche Fastenbrechen stattfinden könne. «Nun gilt wieder 2G: Gesundheit und Gottesdienst!», sagt der Imam.



Die Mahlzeiten für den abendlichen Iftar, dem gemeinsamen Fastenbrechen während des Ramadan, werden in der eigenen Gastroküche im Erdgeschoss von einem Winterthurer Koch zubereitet. Der Imam sagt: «Auf einer eigens für den Ramadan eingerichteten Website kann man ganz einfach seinen Iftar-Tisch reservieren und das Menü bestellen.» Es seien alle herzlich eingeladen an einem solchen Iftar teilzunehmen – unabhängig von der Religionszugehörigkeit.



Für das Zuckerfest am Ende des Ramadan, den sogenannten Bajram oder Eid al-Fitr, hat sich die Moschee in Wil dieses Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht: «Wir werden im Zentrum der Stadt Wil Tausende Süssigkeiten an Passanten verteilen und so das Zuckerfest mit allen feiern.»